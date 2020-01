Shoah: dal 5 al 7 aprile il viaggio della memoria della Regione Lazio

- Il viaggio della memoria organizzato dalla Regione Lazio si terrà nei giorni del 5, 6 e 7 aprile. Parteciperanno circa 550 studenti che andranno in visita nei campi di sterminio e in altri luoghi della deportazione in Europa. Contestualmente, il 25 aprile, la Regione Lazio sta organizzando delle notti bianche dedicate al tema della memoria della shoah nelle scuole del territorio. A riferirlo è stato l’assessore al Lavoro regionale Claudio Di Berardino in occasione della partecipazione alle celebrazioni per il Giorno della memoria che si sono svolte stamattina alla Prefettura di Roma. Inoltre, come già annunciato, il viaggio della memoria di quest’anno sarà dedicato a Piero Terracina, testimone della shoah e recentemente scomparso.(Rer)