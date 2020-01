Regione Lazio: Capriccioli (+Eu)-Porrello (M5s), ok in commissione a legge partecipazione

- Questa mattina la commissione Affari istituzionali della Regione Lazio “ha licenziato la nostra proposta di legge sulla partecipazione: ogni passo che viene fatto per avvicinare i cittadini alle istituzioni, e per favorire i processi democratici, è un segnale di crescita per tutta la comunità". Lo dichiarano in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Devid Porrello, consigliere regionale del Lazio del Movimento 5 stelle. "Lo scopo della proposta di legge - spiegano - è mettere a sistema gli strumenti a disposizione dei cittadini, delle associazioni, degli enti locali e della società civile, in generale per renderli maggiormente conoscibili e dare piena attuazione al diritto di partecipazione previsto dall'articolo 6 dello statuto vigente. Nel Lazio - concludono - ancora non c'è una legge che disciplini le modalità di esercizio del referendum propositivo e consultivo, per questo abbiamo ritenuto necessario intervenire e regolamentare l'utilizzo di questo strumento fondamentale per favore la partecipazione dei cittadini ai processi democratici. Adesso, attendiamo che la legge venga calendarizzata in aula al più presto, perché è interesse di tutti che, fin dove possibile, gli elettori possano presentare le proprie istanze ed essere proattivi nel governo di questa regione".(Com)