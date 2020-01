I fatti del giorno – Europa orientale

- Croazia: premier Plenkovic revoca il mandato del ministro della Sanità Kujundic - Il premier croato Andrej Plenkovic ha revocato oggi il mandato del ministro della Sanità Milan Kujundzic. Lo ha confermato il governo di Zagabria al sito di informazione "Klix". Ieri, Kujundzic ha messo il proprio mandato "a disposizione del premier", affermando che "la mia integrità non mi permette di dimettermi". Il ministro è stato criticato dai media locali a causa di numerose irregolarità nel proprio elenco pubblico dei beni, obbligatorio per i funzionari statali in Croazia. Kujundzic ha detto ieri che si è trattato di "errori non intenzionali" e ha ribadito che le accuse nei suoi confronti sono "orchestrate da alcuni gruppi di interesse". (segue) (Res)