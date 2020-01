I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Montenegro: presidente Djukanovic, il nazionalismo serbo è ancora presente - Il nazionalismo serbo non è mai venuto ai patti con l'indipendenza del Montenegro, sognando ancora ricomposizioni nei Balcani occidentali e allargamenti della Serbia, dell'Albania e della Croazia ai danni degli altri paesi. Lo ha affermato il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, parlando all'emittente "Rtcg". Il capo dello Stato ha affermato che "si tratta di un piano che era presente negli anni Novanta e che costò numerosissime vite, per cui non ci può essere una grande Serbia o una grande Albania, ma soltanto una grande tragedia". Djukanovic ha poi ribadito che "invece di imparare le lezioni degli anni Novanta e rinunciare a queste idee, vediamo che a poco meno di 30 anni di distanza tali idee tornano a galla con il nazionalismo egemone serbo". “Si tratta di un’ideologia che rifiutiamo, e lo mostriamo in modo risoluto e deciso". (segue) (Res)