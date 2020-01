I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Nord Macedonia: in vigore misure restrittive a causa degli alti livelli di inquinamento - Il governo della Macedonia del Nord ha annunciato l’imposizione dalla giornata odierna di misure urgenti nella capitale Skopje e nella città di Tetovo, nell’area occidentale del paese, al fine di proteggere i residenti locali da livelli pericolosamente elevati di inquinamento atmosferico. Le autorità hanno annunciato ieri che i livelli di particelle tossiche nell'aria sono stati di circa 11 volte superiori a quelli di sicurezza per due giorni consecutivi, rappresentando un pericolo per la salute. Il governo ha raccomandato alle aziende di impedire alle donne in gravidanza e alle persone di età superiore ai 60 anni di recarsi sul luogo di lavoro, alle società di costruzioni di ridurre i lavori all'aperto e di vietare lo sport e altre attività all'aperto. Le autorità hanno affermato che anche nella pubblica amministrazione sarà ridotto della metà l'uso di veicoli e hanno ordinato ai ministeri della Sanità e del Welfare di fornire riparo ai senzatetto e di aumentare i servizi di emergenza e le visite domiciliari alle persone con malattie croniche. La Macedonia del Nord è stata per anni uno dei paesi più inquinati d'Europa. Le autorità sanitarie stimano che ogni anno muoiano più di 3 mila persone a causa dell'inquinamento atmosferico, che è principalmente una conseguenza dell’utilizzo di stufe a legna per uso domestico durante inverni freddi, vecchi modelli di autovetture e lo smaltimento dei rifiuti mediante inceneritori. (segue) (Res)