I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: oggi sarà svelato il piano di pace di Trump - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà oggi il piano di pace per il Medio Oriente. Lo ha dichiarato lo stesso inquilino della Casa Bianca accogliendo il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico e per la crescente pressione sull’Iran. Inoltre, Trump ha detto che il piano di pace per il Medio Oriente ha una “possibilità” e che alla fine i palestinesi daranno il loro appoggio. “Senza i palestinesi non ci sarà alcun accordo”, ha affermato. Intanto, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha ribadito la sua contrarietà a discutere qualsiasi proposta fatta dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Abbas avrebbe rifiutato di avere un colloquio telefonico con Trump prima della diffusione del piano di pace per il Medio Oriente. Il premier del'Anp, Mohammad Shtayyeh, ha sollecitato le potenze internazionali a boicottare il piano di pace di Trump perché troppo sbilanciato a favore di Israele. Nel corso della riunione di governo, il capo dell’esecutivo di Ramallah ha detto: “E’ un piano per proteggere Trump dall’impeachment e Netanyahu dalla prigione. Non è un piano di pace per il Medio Oriente”. Inoltre, “questo piano conferisce a Israele la sovranità sul territorio palestinese”, per questo “chiediamo alla comunità internazionale di non essere parte in ciò che contravviene al diritto internazionale”. Il premier palestinese ha annunciato che il capo dell’Anp, Mahmoud Abbas, convocherà una riunione della leadership per discutere della contromisura al piano di pace. (segue) (Res)