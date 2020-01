I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Israele: Netanyahu ritira la richiesta di immunità parlamentare per casi di corruzione - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato oggi il ritiro della richiesta di immunità parlamentare presentata dopo le accuse del procuratore generale contro tre casi di presunta corruzione. L’annuncio è giunto a poche ore dalla riunione del parlamento, la Knesset, per formare una commissione incaricata di esaminare la richiesta di immunità. Adesso l’accusa dovrebbe essere presentata presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme entro la fine di questa settimana, a circa cinque settimane dalle elezioni del 2 marzo. “Dal momento che non mi è stato dato un giusto processo, perché tutte le regole della Knesset sono state calpestate e poiché i risultati dell’indagine sono stati prestabiliti senza un’adeguata discussione, ho deciso di non consentire che prosegua questo sporco gioco”, ha scritto Netanyahu su Facebook. Il capo dell’esecutivo di Gerusalemme si trova a Washington dove oggi il presidente statunitense, Donald Trump, annuncerà i dettagli del piano di pace per il Medio Oriente. A tal proposito, Netanyahu ha scritto: “Durante questo fatidico periodo per il popolo di Israele, mentre sono negli Stati Uniti in una missione storica per modellare i confini permanenti di Israele e garantire la nostra sicurezza e quella delle generazioni future, è previsto che un’altra sessione della Knesset inizi il circo dell’immunità”. (segue) (Res)