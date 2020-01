I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Qatar: emiro nomina Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani come nuovo premier - L'emiro del Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, ha accettato le dimissioni le dimissioni del primo ministro, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Thani, e nominato come suo successore Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani. Il nuovo premier ricoprirà anche la carica di ministro dell’Interno. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva satellitare “al Jazeera”, Khalid bin Khalifa ha prestato oggi giuramento in una cerimonia a cui ha partecipato anche il vice emiro Sheikh Abdullah bin Hamad al Thani. Prima della sua nomina a premier, Khalid bin Khalifa ha lavorato come responsabile dell’Amiri Diwan, l’ufficio dell’emiro. Nato a Doha nel 1968, Khalid bin Khalifa studia nelle scuole locali per poi iscriversi all’università negli Stati Uniti dove si laurea in Economia aziendale nel 1993. All'inizio della sua carriera lavora presso la Qatar Liquefied Gas Company Limited. Nel 2002 riceve il primo incarico governativo lavorando come primo vice premier e ministro degli Esteri, carica che mantiene fino al 2006. Nel marzo dello stesso anno entra a far parte dell’ufficio dell’emiro, organismo che dirigerà a partire dal 2007, lavorando a stretto contatto con l’emiro Tamim quando ricopriva la carica di principe ereditario. Khalid bin Khalifa fa anche parte del consiglio di amministrazione del Fondo di sostegno per attività sportive e sociali (Daam). (segue) (Res)