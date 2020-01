I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Lavrov, necessario separare opposizione armata dai gruppi terroristici - Le autorità di Russia e Turchia rafforzeranno la cooperazione in Siria per separare l’opposizione armata dai gruppi terroristici operanti nel paese. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo del Sud Sudan, Awut Deng Acuil. “Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, alla luce del progressivo abbandono della provincia di Idlib da parte dei militanti: abbiamo concordato sulla necessità di collaborare per separare l’opposizione armata siriana, che è disposta a partecipare al processo politico del paese, dalle organizzazioni terroristiche che sono riconosciute come tali dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca. (segue) (Res)