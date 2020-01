I fatti del giorno - Nord Africa

- Tunisia: autorità preparano piano per la protezione della comunità tunisina in Libia - Le autorità di Tunisi hanno elaborato un “piano preventivo” per garantire la sicurezza della comunità tunisina residente in Libia in previsione di una possibile escalation della situazione. Lo ha fatto sapere Mohamed Ali Nafti, direttore generale degli Affari consolari, in un’audizione alla commissione Esteri dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Il piano, ha spiegato, è stato preparato in coordinamento con le autorità libiche e si rivolge in particolare alla comunità tunisina che vive nell’area di Tripoli e alla frontiera tra i due paesi. Inoltre, viene prevista l’apertura di un “canale di comunicazione permanente” tra le autorità e i tunisini in Libia e la definizione di un piano di evacuazione immediata. Secondo Nafti, si tratta anche di rafforzare il corpo diplomatico della missione consolare a Tripoli e di inviare operatori sociali, operazione quest’ultima di cui dovrebbe occuparsi il ministero degli Affari sociali di Tunisi. (segue) (Res)