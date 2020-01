I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Emirati: presidente Saied riceve ministro Esteri Abdullah bin Zayed al Nahyan - Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri sera al palazzo di Cartagine un invito a visitare gli Emirati Arabi Uniti da parte del capo della diplomazia del paese del Golfo, lo sceicco Abdullah bin Zayed al Nahyan. In un colloquio tenuto presso la sede dell’amministrazione presidenziale tunisina, i due hanno discusso delle “strette relazioni storiche tra i due paesi e dei mezzi per consolidarle, in particolare nei settori degli investimenti e della cooperazione tecnica", si legge in un comunicato stampa. Il ministro Abdullah, ieri in visita ufficiale in Algeria e Tunisia, ha parlato con il capo dello Stato tunisino anche della “della settima sessione del Comitato misto tunisino-emiratino per incentivare le relazioni bilaterali". Spazio anche alla risoluzione della crisi in Libia, tema su cui entrambi gli interlocutori hanno ribadito "l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra i due paesi per trovare una soluzione pacifica che ponga fine a questa crisi e contribuisca a fermare lo spargimento di sangue del popolo libica”. A tal riguardo, le due parti hanno discusso delle "modalità per attuare i risultati dell'ultima conferenza di Berlino, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare cessate il fuoco come parte di una soluzione politica libica". (segue) (Res)