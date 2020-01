I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Migranti: Ong, oltre 800 tunisini detenuti in Spagna - Più di 800 migranti tunisini, tra cui donne e bambini, sono stati detenuti per più di cinque mesi nel centro di Mellila, enclave spagnola in Nord Afica, tenendo gli stranieri "in condizioni disumane", secondo il responsabile immigrazione al Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Ramadan bin Omar. Quest'ultimo ha aggiunto che questi detenuti sono emigrati in Spagna su strada dal Marocco, ma sono stati trattenuti nel centro Melilla in condizioni "che non rispondono al minimo criterio umanitario". (segue) (Res)