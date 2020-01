I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: “Al Arabiya”, corpi dei mercenari siriani all'ospedale di Tripoli - I corpi di dozzine di miliziani siriani inviato dalla Turchia sarebbero presenti nella camera mortuaria dell'ospedale centrale di Tripoli, in Libia. E’ quanto emerge da un rapporto dell'intelligence militare dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, citato dall’emittente satellitare con sede a Dubai “Al Arabiya”, media considerato vicino alle istanze del generale della Cirenaica e ostile al Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. In un tweet sull'account ufficiale del Comando generale dell'Esercito nazionale libico di Bengasi, il rapporto afferma che "le milizie hanno impedito ai medici legali di condurre autopsie sui corpi come da prassi". Ciò è avvenuto dopo che il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha denunciato in una conferenza stampa che la Turchia sta inviando “i terroristi dalla Siria in Libia” a ritmo sostenuto. Al Mismari ha aggiunto che "il piano di Erdogan di inviare migliaia di mercenari in Libia non è nascosto, e finora la Turchia continua a inviare terroristi e mercenari a sostegno del Governo di accordo nazionale". Al Mismari ha sottolineato che "l'invio da parte della Turchia di terroristi è una violazione del diritto internazionale e dei risultati della Conferenza di Berlino". Il portavoce ha chiamato in causa l'inviato dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, e la comunità internazionale "per agire contro le continue violazioni della Turchia in Libia". (segue) (Res)