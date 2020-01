I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: Erdogan, Haftar deve essere fermato per raggiungere la pace in Libia - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto di "fermare" il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), "per raggiungere la pace in Libia perché sta conducendo pratiche atroci e non si preoccupa della tregua o della pace". Erdogan ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con la sua controparte gambiana, Adama Barrow, nella capitale del Gambia, Banjul, che le dichiarazioni secondo cui una soluzione in Libia è possibile solo militarmente "dimostrano che Haftar non è interessato a una tregua o alla pace: speriamo che i partecipanti alla Conferenza di Berlino abbiano ascoltato questa dichiarazione ed esprimano di conseguenza le loro posizioni". Il riferimento del capo dello Stato turco è al vertice sulla Libia che ha riunito il 19 gennaio a Berlino i governi di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia, Repubblica del Congo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America e alti rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi. “Haftar sta conducendo pratiche atroci in Libia, sta violando il cessate il fuoco e dovrebbe essere fermato per raggiungere la pace", ha aggiunto Erdogan. (Res)