I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: elezioni presidenziali, atteso per oggi rientro candidato Evo Morales - Il candidato alla presidenza del Movimento al socialismo (Mas), Luis Arce, sarà oggi in Bolivia per dare il via alla campagna elettorale dopo 52 giorni di asilo politico prima in Messico e successivamente in Argentina. "Il ritorno è fissato per domani, domani sarò in Bolivia. Stiamo ultimando i dettagli", ha detto Arce parlando ieri in conferenza stampa a Buenos Aires. Arce aveva lasciato la Bolivia lo scorso dicembre con l'aiuto delle ambasciate del Messico, dell'Uruguay e dell'Argentina e utilizzando un salvacondotto concesso dal governo boliviano di Jeanine Anez. La coalizione dell'ex presidente Evo Morales, il Mas, lo ha quindi scelto come candidato presidenziale il 19 gennaio scorso a Buenos Aires insieme all'ex ministro degli Esteri, David Choquehuanca, che si presenterà come candidato a vicepresidente. (segue) (Res)