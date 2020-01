I fatti del giorno - America Latina (3)

- Bolivia: presidente Anez presenta oggi nuovo gabinetto - Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, nominerà oggi il suo nuovo gabinetto, come annunciato ieri in conferenza stampa dal ministro della Presidenza, Yerko Nunez. In un comunicato diffuso nelle ultime ore di domenica e firmato dalla "segreteria della presidenza" Anez sollecita le dimissioni di tutti i ministri "per affrontare questa nuova tappa della gestione della transizione democratica". In vista dell'iscrizione dei candidati alle prossime elezioni generali e presidenziali del 3 maggio, prosegue la nota, "è normale che si producano assestamenti nella squadra di governo". Anez ha quindi annunciato che "completerà e ratificherà" la sua nuova squadra di governo "nel minor tempo possibile" e si è impegnata a fare in modo che "la sua candidatura non pregiudichi in alcun modo l'obiettivo di lavorare per tutti i boliviani in cerca della pace e la stabilità della Bolivia". (segue) (Res)