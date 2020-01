I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Italia: riunione tra ministro Esteri Solà e ambasciatore Manzo, focus su visita Fernandez - Il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà e l'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Giuseppe Manzo, hanno tenuto ieri una riunione in vista degli incontri bilaterali che si terranno il 31 gennaio a Roma tra il presidente Alberto Fernandez, il primo ministro italiano Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella. L'ambasciatore Manzo, in un messaggio sul suo profilo Twitter, ha ringraziato il ministro Solà e ha definito la riunione come "molto concreta e produttiva". Il ministero degli Esteri argentino ha reso noto, da parte sua, che nella riunione sono stati trattati principalmente i temi dell'agenda bilaterale e che l'incontro si è svolto nel "contesto dei preparativi del viaggio in Europa" del presidente Fernandez. Il capo di Stato argentino sarà il 31 gennaio a Roma, dove rimarrà fino al 3 febbraio. Il 3 febbraio sarà quindi in Germania, per un bilaterale con Angela Merkel, il 4 in Spagna, dove incontrerà Pedro Sanchez, e il 5 in Francia per un incontro con Emmanuel Macron. (segue) (Res)