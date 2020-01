Milano: Truppo (Fd'I), nuovi ingressi nel partito ma rispettando alleati

- Fratelli d'Italia non sta facendo "campagna acquisti" a discapito dei partiti alleati, di cui ha il massimo rispetto. Lo afferma Riccardo Truppo, co-coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia in una nota in cui rileva di aver "letto con sorpresa le dichiarazioni di alcuni dirigenti di Forza Italia secondo cui il coordinamento cittadino starebbe favorendo ingressi senza alcun limite, provenienti dalle loro fila: cosa quanto mai lontana dalla realtà" . "Il nostro è sicuramente un partito in rapida espansione – prosegue Truppo – propenso a valutare il profilo di chiunque chieda volontariamente di aderirvi, ma facendo grande attenzione: insomma non andiamo certo a sollecitare adesioni di gruppo in casa d'altri". "Gli alleati possono essere certi del nostro rispetto. – conclude Truppo - quello che ci preme è che si cominci presto a collaborare su temi comuni per unire le forze per con lo scopo di strappare Milano dalle mani della sinistra e del Sindaco Sala, evidentemente ormai stanco di ricoprire il suo ruolo di primo cittadino e ormai più che impegnato a coltivare la sua carriera in campo nazionale". (Com)