Coronavirus: Kazakhstan, misure restrittive per emissione dei visti ai cittadini cinesi

- Il Kazakhstan richiederà dei certificati medici da cittadini cinesi che chiedono un visto d’ingresso nel paese e ha interrotto l’emissione di visti elettronici all'arrivo come misura di protezione contro la diffusione di un coronavirus. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Shukhrat Nuryshev nel corso di un briefing con la stampa, specificando che il governo di Nur-Sultan ha chiesto a Pechino di consentire a 98 studenti kazakhi di lasciare la città di Wuhan, considerata l'epicentro dell'epidemia e attualmente in quarantena. Non è prevista la completa chiusura del confine con la vicina Cina, ha detto Nuryshev, “poiché ciò impedirebbe ai cittadini kazakhi di tornare a casa. Complessivamente, 1.300 kazakhi si trovano tuttora in Cina”, metà dei quali in viaggio turistico nei resort di Hainan. Fra quelli che sono già tornati dalla Cina, quattro persone sono state ricoverate in ospedale con sospette infezioni respiratorie e sono attualmente sottoposte a dei test medici, ha detto il ministro della Sanità Yelzhan Birtanov nel corso del briefing. (Res)