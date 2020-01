Hong Kong: Ad Lam annuncia sospensione collegamenti transfrontalieri con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato oggi che tutte le linee ferroviarie transfrontaliere tra la Cina continentale e Hong Kong verranno interrotte a partire dalla mezzanotte di giovedì. Lo riferisce la stampa di Hong Kong. I traghetti transfrontalieri a Tsim Sha Tsui e Tuen Mun saranno sospesi; due importanti posti di blocco alle frontiere di Sha Tau Kok e Man Kam To saranno chiusi a tutto il traffico passeggeri, anche se i conducenti che trasportano merci saranno autorizzati ad attraversare e altri importanti punti di controllo di frontiera come Lowu e Lok Ma Chau rimarranno aperti. Nel frattempo, Lam ha affermato che le autorità di Pechino hanno deciso di sospendere il suo "programma di visite individuali". Ciò significa effettivamente che per il momento nessun turista della Cina continentale sarà autorizzato ad accedere ad Hong Kong, poiché tutti i pacchetti turistici sono già stati sospesi nell'ambito di misure di controllo del virus. (Cip)