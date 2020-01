Serbia-Montenegro: ministro Interno Stefanovic, ridurre le tensioni con Podgorica

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha sottolineato l'importanza di diminuire le attuali tensioni con il Montenegro. In un intervento per l'emittente "Rts", Stefanovic ha così commentato la riunione avvenuta ieri sera fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e i rappresentanti delle autorità preposte alla sicurezza del paese. Uno dei temi della riunione, ha confermato Stefanovic, è stata la situazione in Montenegro. Il ministro ha a questo proposito detto di "non essere felice" nel vedere un'escalation delle tensioni. "Vogliamo parlare con le autorità del Montenegro con l'obiettivo di calmare le tensioni", ha detto Stefanovic aggiungendo di aspettarsi prossimamente un colloquio fra i capi di Stato dei due paesi. I mesi scorsi hanno visto dei contrasti fra Serbia e Montenegro a causa della nuova legge, approvata poi il 27 dicembre, sulla libertà religiosa. La legge è stata pesantemente criticata da Belgrado a causa delle disposizioni che permettono di nazionalizzare alcuni luoghi di culto della Chiesa serba ortodossa. (segue) (Seb)