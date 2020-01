Serbia-Montenegro: ministro Interno Stefanovic, ridurre le tensioni con Podgorica (2)

- Lo scorso 22 gennaio i presidenti di Serbia e Montenegro, Aleksandar Vucic e Milo Djukanovic, hanno avuto un incontro in occasione della cena dei leader mondiali giunti in Israele per presenziare al Quinto forum sull'Olocausto. Vucic ha definito "difficile" il colloquio avuto con l'omologo del Montenegro e ha precisato di non avere trovato un accordo con l'interlocutore su alcune questioni importanti. "Faccio quello che posso, con la mia autorità, che non è così piccola come alcuni vorrebbero, per migliorare la posizione della popolazione serba in Montenegro", ha detto Vucic aggiungendo che nonostante i disaccordi i due capi di Stato comprendono che "alla Serbia non serve uno scontro con il Montenegro, né al Montenegro (serve uno scontro) con la Serbia". (segue) (Seb)