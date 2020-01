Serbia-Montenegro: ministro Interno Stefanovic, ridurre le tensioni con Podgorica (3)

- I due paesi, ha ancora osservato Vucic, devono mantenere dei rapporti amichevoli e di fratellanza. Una nota emessa dalla presidenza montenegrina ha precisato, a proposito dello stesso incontro, che le posizioni dei due presidenti sono attualmente "molto lontane" per quanto riguarda la nuova legge di Podgorica. L'ufficio di Djukanovic ha a ogni modo evidenziato che "questo non vuol dire che non è necessario proseguire il dialogo su questo tema, ma anche su altre questioni importanti per i rapporti reciproci". Nella giornata di oggi l'emittente "Rtcg" riporta altre dichiarazioni di Djukanovic, in cui il capo dello Stato osserva che il nazionalismo serbo "non è mai venuto ai patti con l'indipendenza del Montenegro". Djukanovic ha detto che "invece di imparare le lezioni degli anni Novanta", tale nazionalismo "utilizza la Chiesa ortodossa serba" per influenzare e rappresentare il Montenegro "quale secondo paese serbo". (Seb)