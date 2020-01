Polonia: premier Morawiecki a Berlino, no alla negazione dell'Olocausto

- La Polonia si oppone alla negazione e alla distorsione della storia dell'Olocausto ed è determinata a rispondere ai tentativi di usare a scopo politico il 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau o il ricordo delle vittime del campo. Lo ha dichiarato ieri sera il premier polacco, Mateusz Morawiecki, a Berlino per una visita di due giorni. Il premier ha partecipato in serata a un concerto in commemorazione del Giorno della memoria alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino, a cui ha partecipato anche il cancelliere tedesco, Angela Merkel. Nel suo intervento prima del concerto, Morawiecki ha detto che quando la Polonia riconquistò l'indipendenza nel 1918, nessuno supponeva che "i nazisti vi avrebbero costruito la più spaventosa macchina di morte nella storia del mondo". "La mia giovane patria, nella quale erano fioriti la felicità, la speranza, l'entusiasmo mutò in una terra arida. Polacchi ed ebrei erano uniti dalla solidarietà di cittadini, e l'inferno della Seconda guerra mondiale fece sì che ci unisse anche la solidarietà di vittime", ha spiegato il premier. "Se non siamo fermamente dalla parte della verità, facciamo sì che la morte tocchi anche il ricordo delle vittime di quei crimini, facciamo sì che continuino a morire. E' per questo che ci opponiamo alla negazione e alla distorsione della storia dell'Olocausto e siamo determinati a rispondere ai tentativi di usare a scopo politico il 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau o il ricordo delle vittime del campo", ha continuato Morawiecki. (Geb)