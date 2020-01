Roma: rapina gelateria e ferisce commessa con un taglierino, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Porta portese e del nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno rintracciato e arrestato un 30enne romano ritenuto il responsabile di una rapina avvenuta il giorno precedente all'interno di una gelateria in lungotevere dei Vallati. Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo era entrato nella gelateria minacciando con un taglierino la commessa e costringendola a consegnare il denaro contenuto nella cassa del negozio. Il ladro, non contento del bottino ha brandito il taglierino intimando alla commessa di consegnarle altro denaro procurandole una lieve ferita alla mano destra prima di fuggire a piedi lungo l’argine del Tevere. Solo a quel punto la dipendente della gelateria è riuscita ad allertare i carabinieri che con l'ausilio delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona sono riuscita ad identificare l'uomo, ben noto alle forze dell'ordine, e ad arrestarlo non lontano da casa sua. La donna è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, riportando 10 giorni di prognosi.(Rer)