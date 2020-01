Napoli: Verdoliva (Asl Na 1), diffusione coronavirus temuta ma si lavora per prevenzione

- Stamane a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Ciro Verdoliva, direttore sanitario dell'Asl Na 1, che ha dichiarato: "Coronavirus? Oggi viviamo in un mondo globalizzato, in cui la diffusione deve essere temuta. È partita una macchina organizzativa importante, che vede dei protocolli ben organizzati in tutto il mondo. L'Europa, e anche l'Italia, hanno già messo in campo delle procedure che possono verificare l'arrivo del virus. La commissione sanitaria, nel 2019 aveva già segnalato una particolare polmonite. Dopodiché il 21 gennaio si sono verificati dei casi più globalizzati, quindi l'Ons ha iniziato a prendere provvedimenti. I tempi sono stati giustissimi”. “Il Ministero della Salute – ha aggiunto Verdoliva - ha trasmesso una circolare. L'Asl Na 1 ha individuato i dispositivi in generale, ha trasmesso ai dipendenti delle linee guida per l'accettazione dei pazienti e, con il 118, ha messo in campo dei protocolli, perché anche in prima linea è importante dire ai nostri dipendenti come comportarsi, onde evitare il contagio. Psicosi? Questi sono momenti molto delicati per chi ha delle patologie di base che, sommate ad una semplice influenza, possono dare dei problemi. Una bronchite, una polmonite, che possono essere una complicazione di un'influenza, fanno venire il dubbio ‘e se fosse il Coronavirus?’”. (segue) (Ren)