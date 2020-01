Napoli: Verdoliva (Asl Na 1), diffusione coronavirus temuta ma si lavora per prevenzione (2)

- “Si sta mettendo in campo – ha proseguito il direttore dell’Asl Na 1 - tutto ciò che è prevenzione e controllo, così da evitare che la patologia si introduca nel territorio, ma anche se accadesse, stiamo lavorando assieme per far fronte al virus. Dobbiamo solo stare attenti a non sottovalutare questa cosa. Ospedale Incurabili? Abbiamo pubblicato, finalmente, il bando. È un concorso di idee, unico in Italia. È un concorso anonimo, quini non ci sarà la possibilità di conoscere prima i vincitori. Contiamo, il 24 marzo, di aprire le offerte e il 31 luglio di avere già il primo progetto. Questo gioiello è un bando della città di Napoli, è un pezzo di Napoli che parla, quindi non possiamo far altro che ascoltarlo. Le 21 famiglie, evacuante anni fa ritorneranno nelle proprie case. Volevo evidenziare che in ogni pronto soccorso ci sono dei monitor che individuano il numero di pazienti, divisi per codice di gravità. Chi non rispetta le regole è gentaglia, e come tale deve essere trattata”. “Abbiamo presentato - ha chiosato Verdoliva - la prima ambulanza con sistemi di videosorveglianza, entro lunedì ne verranno presentate altre due. Entro il 28 febbraio, tutte verranno dotate di telecamere. Entro il 31 di marzo, anche le ambulanze secondarie saranno dotate di telecamere. Ci sarà, poi, da parte delle forze dell'ordine, l'opportunità di vedere le immagini”. (Ren)