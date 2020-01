India: dal 5 all’11 febbraio il salone DefExpo (5)

- Lo sviluppo dell’industria della difesa è una delle priorità del governo guidato da Narendra Modi, che punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di armi e a rendere il paese un esportatore. Il comparto è stato identificato tra i più importanti nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”, volta a sostenere la produzione manifatturiera nazionale. All’interno del programma sono state approvate in linea di massima 40 proposte di sviluppo industriale settoriale; nei prossimi cinque anni dovrebbero essere realizzati otto progetti per un valore complessivo di ‭20 miliardi di rupie (oltre 252 milioni di euro). (segue) (Inn)