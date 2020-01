India: dal 5 all’11 febbraio il salone DefExpo (7)

- Il titolare della Difesa ha evidenziato che l’iter per la concessione delle licenze è stato semplificato, così come quello delle compensazioni, e che il limite per gli investimenti esteri diretti è stato innalzato. La procedura di appalto è stata rivista con l’inserimento di una nuova categoria chiamata “Buy Indian” (“Compra indiano”), per promuovere la progettazione e lo sviluppo interni, e del modello della partnership strategica. Per quanto riguarda la promozione dell’innovazione, sono state avviate le iniziative Innovation for Defense Excellence (Idex) e Start-up Challenges (Disc). Una frontiera prioritaria è quella dell’intelligenza artificiale: il piano del governo prevede lo sviluppo di 25 prodotti entro il 2024. Infine, è allo studio una nuova politica sull’uso dei brevetti dell’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo nella difesa (Drdo) da parte dell’industria. (Inn)