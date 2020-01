Pil: Istat, divario ampio fra Centro-Nord e Mezzogiorno

- Nel 2018 il Pil in volume è aumentato dell’1,4% nel Nord-est, dello 0,7% nel Nord-ovest e nel Centro e dello 0,3% nel Mezzogiorno. Lo ha fatto sapere l'Istat nella sua ultima nota relativa ai conti economici territoriali negli anni 2016-2018. Secondo l'istituto di statistica il Pil procapite vede in cima alla graduatoria l’area del Nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36mila euro, quasi il doppio di quello del Mezzogiorno, pari a circa 19mila euro annui. Le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per abitante più elevato (oltre 22mila euro), quasi il 60% in più di quelle del Mezzogiorno (14mila euro). 47mila euro il Pil procapite più elevato a Bolzano-Bozen. In Calabria il valore più basso, (17mila euro). -31,3% il divario dei consumi pro capite tra Sud e Centro-nord. 19,4% la quota di valore aggiunto generato da economia sommersa e illegale nel Mezzogiorno nel 2017. A livello nazionale è del 13,5%(Ren)