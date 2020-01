Pa: Salvini, Conte lavori perché lo Stato paghi debiti verso privati e imprese o si dimetta

- Il leader della Lega Matteo Salvini segnala che "invece di passare il tempo a insultarmi, il signor Conte lavori (come la Lega gli ha chiesto per mesi) perché lo Stato paghi i miliardi di euro di debiti nei confronti di privati e imprese. Lo faccia in fretta, o si dimetta". L'ex ministro dell'Interno commenta così la sentenza contro l’Italia della Corte di giustizia dell'Unione europea sui ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione. (Rin)