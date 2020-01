Pa: Squeri (FI), Stato si conferma primo evasore

- Il deputato di Forza Italia Luca Squeri commenta in una nota la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica amministrazione ed afferma che "lo Stato si conferma il primo evasore. Non liquidare i debiti della Pa verso le imprese, infatti, non è molto diverso dal non pagare le tasse: in entrambi i casi si viene meno a un preciso dovere. Prima di mettere i bastoni tra le ruote al sistema produttivo, inondandolo di maggiori oneri, nuovi limiti e più imposte - prosegue il parlamentare - e prima di trattare ogni imprenditore e lavoratore autonomo come un potenziale evasore, l'apparato statale dovrebbe preoccuparsi di saldare quanto dovuto. Aspettiamo che il governo batta un colpo". (Com)