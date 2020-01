Polonia: ministro Esteri, Russia mira a dividere gli alleati occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sfrutta la storia come uno strumento per raggiungere i propri scopi politici e alimentare nuovi contrasti tra gli alleati occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, in un’intervista al quotidiano israeliano “Israel Hajom”. Interrogato sui motivi che spingerebbero le autorità di Mosca a sfruttare la storia contro la Polonia, il capo della diplomazia di Varsavia ha risposto di non credere “che sia contro il nostro paese in particolare, ma piuttosto contro la verità dei fatti e contro coloro che sono morti durante la Seconda guerra mondiale”. “La Polonia è stata occupata sia dai tedeschi che dai russi, è un dato di fatto: tutti sanno come è iniziato il conflitto”, ha aggiunto Czaputowicz, aggiungendo che le autorità di Varsavia non accettano la politica estera portata avanti dalla Federazione Russa. (Vap)