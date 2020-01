Centrodestra: Rampelli (Fd'I), da Salvini auspichiamo una maggiore condivisione

- Il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, ospite a Radio Cusano Campus, ha affermato di non pensare che "ci sia una volontà specifica di Salvini di non collaborare: probabilmente è la sua modalità di svolgere l’attività politica che lo distoglie dal programmare momenti di partecipazione, di condivisione delle decisioni a livello di coalizione. Noi auspichiamo che ci sia maggiore condivisione: siamo repubblicani e non monarchici, preferiamo che ci sia sempre un confronto e si possano programmare dei percorsi insieme. Bisogna collaudarsi meglio. Condivido il fatto che Salvini abbia fatto una campagna elettorale straordinaria, è stata al suo pari solo Giorgia Meloni. Nessuno - ha aggiunto il parlamentare - vuole interpretare questa stagione nella logica dell’uomo solo al comando. Oggi siamo in una post-democrazia, in cui c’è il sopravvento del potere economico su quello del popolo, poi del potere giudiziario ai tempi di Tangentopoli, poi la presenza forte e condizionante del circuito dell’informazione, che in qualche maniera induce chiunque faccia politica a certi livelli a stare sul pezzo, sulla notizia, e questo sottrae tempo per l’attività politica, di condivisione, di studio. Berlusconi e Renzi hanno avuto la stessa inclinazione, forse c’è un problema di sistema. La citofonata di Salvini? Non l’avrei fatta. Avrei citofonato a Giuseppe Conte in caso di vittoria in Emilia per dirgli che doveva andare casa. Sarebbe stata una vera rivoluzione - ha concluso Rampelli - se il centrodestra avesse vinto in Emilia-Romagna. Per la sinistra la vittoria era un risultato scontato e adesso la fanno passare come la grande vittoria. Invece in Calabria dove governava il Pd, sembra che fosse scontata la vittoria del centrodestra. Bisognerebbe dare più enfasi al voto in Calabria". (Rin)