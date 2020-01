Roma: minaccia fratello con coltello poi minaccia di buttarsi da balcone, tragedia scampata a Spinaceto

- Scene drammatiche durante una lite in famiglia a Spinaceto. Gli uomini del locale commissariato sono intervenuti tre giorni fa su segnalazione telefonica all'interno di un appartamento dove un 36enne romano stava minacciando armato di coltello il fratello. Il 36enne, in evidente stato di agitazione, alla vista degli agenti ha minacciato di togliersi la vita, correndo verso il balcone. Già in piedi sulla balaustra, l'uomo è stato raggiunto e trascinato all'interno della camera dagli agenti dove c'è stata una colluttazione durante la quale uno dei poliziotti è rimasto lievemente ferito. Denunciato in stato di libertà, il 36enne è stato accompagnato presso il Sant'Eugenio per accertamenti medici.(Rer)