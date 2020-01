Slovacchia: la Corte suprema ancora senza un presidente

- Il Consiglio superiore della magistratura slovacco ha per la terza volta fallito nel tentativo di eleggere il presidente della Corte suprema. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Il terzo voto, nonché il primo a scrutinio palese, dopo quelli di settembre e novembre, non ha eletto un presidente perché nessuna delle due candidate, i giudici Jana Bajankova e Sona Mesiarkinova, è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta di 18 voti favorevoli. La Corte suprema slovacca dovrà ora aspettare una nuova elezione a fine marzo. "Il presidente della Corte suprema dovrebbe essere un'autorità naturale sia dal punto di vista dei giudici della Corte, sia dal punto di vista dei tribunali ordinari", ha dichiarato la presidente del Consiglio giudiziario, Lenka Prazenkova, che non esclude emergano nuovi nomi per il ruolo nel prossimo futuro. (Vap)