Energia: Ungheria, forniture gas via Turkish Stream potrebbero iniziare tra due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gas russo destinate all'Ungheria attraverso il gasdotto Turkish Stream potrebbero cominciare dalla fine del 2021 o dall'inizio del 2022. Lo ha dichiarato il sottosegretario ungherese all'Energia, Peter Kaderjak, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Kaderjak osserva che il gasdotto in questione, progettato per aggirare l'Ucraina, collega la Turchia e la Russia direttamente, attraverso il Mar Nero, e si estenderà fino a raggiungere la Bulgaria, la Serbia e l'Ungheria. A ottobre 2019 il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, aveva dichiarato che il suo paese avrebbe avviato entro la fine di quel mese la procedura per un contratto di fornitura attraverso il medesimo gasdotto a partire dal 2021. Szijjarto aveva aggiunto che l'Ungheria potrebbe chiedere rifornimenti annuali di 10 miliardi di metri cubi di gas attraverso la frontiera serba. (Vap)