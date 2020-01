Giustizia: da Bonafede nessun accenno a prescrizione durante sue comunicazioni

- Il guardasigilli Alfonso Bonafede non ha toccato in maniera diretta, nel corso delle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sull'amministrazione della giustizia, il nodo della prescrizione che sta dividendo la maggioranza. A poco sono valsi, infatti, i diversi vertici sul tema che si sono susseguiti finora a palazzo Chigi, malgrado la mediazione formulata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La riforma prevede, lo ricordiamo, lo stop al decorso dei termini della prescrizione dopo la sentenza in primo grado di giudizio. Ora è in corso il dibattito, sempre nell'emiciclo di Montecitorio, sulle comunicazioni che Bonafede replicherà nel pomeriggio a palazzo Madama. (Rin)