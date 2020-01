India: coronavirus, un caso sospetto nel Punjab

- Un giovane di 28 anni residente a Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar), nello Stato indiano del Punjab, è stato posto in isolamento nel Postgraduate Institute of Medical Education and Research (Pgimer) di Chandigarh, dopo essere tornato da un viaggio in Cina con sospetti sintomi di coronavirus, tra i quali febbre e dispnea. I campioni del paziente sono stati inviati per le analisi all’Istituto nazionale di virologia di Pune, nel Maharashtra. I familiari sono stati contattati dalle autorità sanitarie e non evidenziano sintomi. Altre due persone provenienti dalla Cina sono sotto osservazione a Mumbai, nel Maharashtra, nell’ospedale Kasturba Gandhi, nella zona di Chinchpokli. I due ricoverati facevano parte di un gruppo di cinque viaggiatori tornati da Wuhan, la città cinese epicentro del contagio, e da altre città. A Wuhan si trovano 25 cittadini indiani, venti dei quali del Kerala; 14 sono tirocinanti in un ospedale di Yichang.(Inn)