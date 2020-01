Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo inizialmente coperto o molto nuvoloso, dalle ore centrali progressiva attenuazione della nuvolosità sino a poco nuvoloso ovunque tranne sui rilievi di confine. Sino al mattino precipitazioni deboli sparse sui settori settentrionali, più diffuse e persistenti sui rilievi di confine. Neve sui settori settentrionali oltre gli 800-1000 metri. Minime in aumento, massime stazionarie o in leggera diminuzione. In Pianura minime tra 3 e 6 °C, massime tra 7 e 12 °C.(Rem)