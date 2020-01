Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo inizialmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi di confine, soleggiato nelle ore centrali, qualche passaggio di velature in serata. Precipitazioni deboli e sparse sui rilievi di confine, in esaurimento al pomeriggio. Neve oltre 1200 metri. Minime in sensibile diminuzione, massime in aumento. In pianura minime intorno a 2 °C, massime intorno a 12 °C. (Rem)