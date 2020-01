Infrastrutture: diga Gerd, ministri Esteri di Etiopia, Egitto e Sudan riuniti a Washington per accordo finale

- I ministri degli Esteri di Etiopia, Egitto e Sudan si riuniscono oggi a Washington per una nuova riunione volta a finalizzare l’accordo sul riempimento e sul funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). La riunione, che durerà due giorni e che vedrà la partecipazione anche dei ministri delle Risorse idriche, dell’irrigazione e dell’energia dei tre paesi, si concentrerà in particolare sulla revisione legale del contratto di riempimento, di cui già si è discusso nell’ultima riunione tecnica che si è tenuta la scorsa settimana a Khartum. “Gli elementi principali dei risultati tecnici includono i principi, le fasi di riempimento, i volumi di acqua trattenuti nella diga, il funzionamento del bacino idrico, la siccità e la sua gestione, lo scambio di dati e i meccanismi di coordinamento”, ha affermato su Twitter il ministro delle Risorse idriche, dell'irrigazione e dell'energia etiope Seleshi Bekele. Alla riunione parteciperanno anche il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, e il presidente della Banca mondiale, David Malpass, in qualità di osservatori. (segue) (Res)