Commercio Roma: ambulanti verso sciopero settore

- Le sigle sindacali che rappresentano il commercio ambulante a Roma si preparano a uno sciopero generale del settore. Stamattina nella sala del Carroccio di palazzo Senatorio si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle categorie e l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti per discutere delle delocalizzazioni delle postazioni in via Ferrari e piazza Vittorio nel I municipio di Roma. A quanto si è appreso dai partecipanti all'incontro non ci sarebbe la disponibilità da parte dell'amministrazione a sospendere gli spostamenti previsti e pertanto le sigle sindacali stanno decidendo una forma di protesta che coinvolga non soltanto gli operatori del settore delle rotazioni, ma tutti i commercianti ambulanti di Roma. (Rer)