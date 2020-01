Commercio Roma: Ana, si sospendano delocalizzazioni ambulanti

- "Chiediamo che Roma Capitale sospenda tutte le delocalizzazione e riporti al centro del dipartimento attività produttive il confronto per ragionare su un piano regolatore generale del commercio su area pubblica per rilanciare il settore". È quanto dichiara in una nota Angelo Pavoncello, vicepresidente vicario di Ana, Associazione nazionale ambulanti, che a termine di un incontro a palazzo Senatorio con l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti annuncia un incontro con le sigle sindacali del settore per "convocare una manifestazione generale di tutto il commercio su area pubblica della città di Roma". (Rer)