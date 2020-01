Regionali: Tajani a "Il Giornale", dal Sud parte la riscossa

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, torna vincitore dalla Calabria riconquistata dal centrodestra e ad Arcore si prepara a una riunione sul dopo regionali con Silvio Berlusconi e il gruppo dirigente. La sua voce è euforica, al telefono. Jole Santelli gli ha fatto ballare la tarantella, per festeggiare un successo schiacciante. "E' vero, - dice Tajani a "Il Giornale" - sarà la prima governatrice di una regione del Sud e in Calabria raggiungiamo il 30 per cento con le liste affiliate; Forza Italia è il primo partito della coalizione e dimostra di poter dare al centrodestra una classe dirigente seria, credibile, affidabile e vincente. Dopo Bardi in Basilicata, Toma in Molise e Cirio in Piemonte. Senza di noi non si vince, siamo determinanti". (segue) (Rin)