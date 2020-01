Regionali: Tajani a "Il Giornale", dal Sud parte la riscossa (2)

- In Emilia, però, non è andata affatto bene per gli azzurri ed è Bonaccini a festeggiare con le note di Vasco Rossi. "No, ma non è mai stata una Regione dove siamo stati forti e ci sono stati problemi anche interni. Dovremo migliorare il radicamento sul territorio, ci lavoreremo. E nel Sud che il nostro movimento è fortissimo e Berlusconi si è impegnato personalmente in Calabria, come anche in Emilia. Proprio dal Meridione partirà la riscossa di FI per salire verso nord, con un'azione di rinnovamento e rilancio. La nostra battaglia sarà contro il reddito di cittadinanza e la politica assistenzialista del governo". "Nei prossimi mesi - continua - si voterà in Puglia e in Campania, dove abbiamo scelto noi il candidato governatore in Stefano Caldoro e anche lì dimostreremo che FI è il primo partito della Regione ed è utile al centrodestra con percentuali a due cifre. Il risultato in Calabria dimostra che rimaniamo la forza più seria, credibile e affidabile, anche a livello internazionale e soprattutto per il valore aggiunto della grande esperienza di Berlusconi". (segue) (Rin)