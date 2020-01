Regionali: Tajani a "Il Giornale", dal Sud parte la riscossa (3)

- Rimane il fatto che non è arrivata dall'Emilia la spallata al governo Conte. "Certo, se avessimo vinto in due Regioni la spallata sarebbe stata fortissima, ma ora abbiamo di fronte una maggioranza in cui la sinistra ha perso l'ennesima Regione, la Calabria e il M5s si sta liquefacendo. Sono risultati che dovrebbero far riflettere il governo, sostenuto da partiti sempre in contrasto, da Renzi a Leu. Hanno un problema serio". Salvini qualche errore l'ha fatto trasformando il voto regionale in un referendum sul governo e facendo una campagna elettorale così aggressiva, tanto da andare a citofonare ad un presunto spacciatore. "Io non giudico e non critico Salvini per come fa campagna elettorale, ognuno ha il suo stile. Ma ho già detto che personalmente non avrei suonato al citofono ma sarei semmai andato da Polizia o Carabinieri, soprattutto se fossi stato un ex ministro dell'Interno. Ma il fatto poi è stato strumentalizzato dalla sinistra". (segue) (Rin)