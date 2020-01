Regionali: Tajani a "Il Giornale", dal Sud parte la riscossa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti ora che il M5s si affloscia parla di nuovo bipolarismo: o con il Pd o Salvini. "Sì, lui avrebbe interesse ad un confronto solo tra la destra e il centrosinistra, ma ha fatto i conti senza l'oste. Il suo partito in Calabria ha perso soprattutto con FI, che sarà un avversario più pericoloso di quel che pensa anche a livello nazionale, perché porterà la battaglia sul piano dei principi, difendendo quello di uno Stato sempre al servizio del cittadino e non viceversa. A sinistra sbagliano le previsioni: avranno di fronte una coalizione articolata, che li metterà in difficoltà". Presto ci saranno altre regionali. In Campania è stato indicato Caldoro ma Mara Carfagna, che ora ha un suo movimento, aveva espresso perplessità: "Come ho detto, FI punta molto su buoni risultati nel Sud. Al momento della scelta ci sono stati punti di vista diversi anche in Calabria, ma poi si superano. In Campania, Caldoro è il nostro uomo di punta, il miglior candidato, capace di vincere e di governare". (segue) (Rin)