Regionali: Tajani a "Il Giornale", dal Sud parte la riscossa (5)

- L'altra Regione rossa, la Toscana, dovrebbe avere un candidato governatore scelto dalla Lega, eppure si è fatto avanti autonomamente Massimo Mallegni, vicino alla Carfagna. "Le candidature regionali si decidono a livello nazionale non locale. Ci sono tante regioni al voto, come Marche, Puglia, Liguria e presto si riuniranno i leader della coalizione per fare delle scelte collegiali", ha concluso Tajani. (Rin)