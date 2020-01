Governo: Bellanova ad "Avvenire", basta autogol

- Secondo il ministro Teresa Bellanova, titolare delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia viva al governo, il voto in Emilia e Calabria dimostra non tanto la necessità di un centrosinistra unito 'da Renzi alla sinistra', quanto "la praticabilità di uno spazio ampio, convintamente democratico, moderato, riformista, a patto che ce ne siano le condizioni. Condizioni che in Emilia-Romagna ci sono state mentre in Calabria non sono maturate, con i numeri che ci assegnano un lavoro profondo e capillare da fare per rimotivare le persone al centro-sinistra". (segue) (Rin)